Лазаренко мріє про відновлення в Україні президентської форми правління

Голова партії “Громада” Павло ЛАЗАРЕНКО наголошує на важливості відновлення в Україні президентської форми правління.

Як повідомили УНІАН в управлінні інформаційного забезпечення партії, про це він повідомив по телефону звертаючись до делегатів ІХ з‘їзду “Громади”.

“В умовах політичної вакханалії, яка є сьогодні в Україні, лише президентська вертикаль може бути тією об‘єднавчою силою, яка не дозволить політикам і далі ділити Україну по Дніпру і може гарантувати стабільність та економічний розвиток”, - сказав П.ЛАЗАРЕНКО.

Він також зауважив, що «Громада» разом з іншими силами не повинні допустити змін виборчої системи, які б призвели до збільшення прохідного бар‘єру, оскільки це може призвести до формування двопартійної системи, а, як наслідок, і до згортання демократії.

Він також зауважив, що вибори до парламенту та місцевих органів влади повинні відбуватись на пропорційній основі, але за відкритими списками.

З‘їзд розглянув підсумки звітно-виборчої кампанії в первинних, територіальних партійних організаціях та затвердив зміни до Програми політичної партії “Громада”.

Затверджено текст Декларації про участь партії “Громада” у виборах всіх рівнів.

Головою партії ВО “Громада” одноголосно обраний П.ЛАЗАРЕНКО.

На з’їзд було обрано більш як 200 делегатів з усіх регіонів України.