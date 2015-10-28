Печерський суд розпочав розгляд клопотання про зміну запобіжного заходу Мосійчуку

Як передає кореспондент УНІАН, самого Мосійчука до зали суду не доставили, натомість засідання організовано в режимі відеоконференції.

На початку розгляду клопотання Мосійчук заявив відвід представникам сторони обвинувачення.

“Я заявляю відвід прокурору Наливайку та Капищину через порушення моїх процесуальних прав”, - сказав Мосійчук.

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Він зазначив, що 4 дні тому назад до нього прийшли двоє чоловіків, які відрекомендувалися прокурорами, але не надали йому документів, що посвідчують їхню особу. Натомість, як зазначив Мосійчук, вони кинули йому на ліжко в палаті якісь документи, із яких можна зробити висновок, що слідчі завершили досудове розслідування по його кримінальному провадженні.

За словами Мосійчука, прокурор Наливайко є процесуальним керівником у його справі, і тому він особисто мав би повідомити йому про завершення досудового слідства.

Також Мосійчук зазначив, що вимагав від слідчих допитати його у справі, але цього не було зроблено.

Наразі суд пішов до нарадчої кімнати для прийняття рішення щодо заявленого Мосійчуком відводу прокурорам.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня Верховна Рада за поданням Генпрокуратури дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Мосійчука за підозрою у корупції.

18 вересня Печерський райсуд Києва обрав Мосійчуку запобіжний захід у вигляді взяття під варту до 15 листопада. 13 жовтня Апеляційний суд Києва залишив у силі це рішення райсуду.

23 жовтня в Генпрокуратурі заявили про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні стосовно Мосійчука.

Прокурор ГПУ Владислав Куценко зазначив, що про завершення досудового розслідування поінформовано самого Мосійчука та його захисників.

За словами прокурора, таким чином їм відкрито доступ для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.