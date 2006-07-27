Хто за кого готовий вийти на Майдан

У разі подальшого загострення ситуації навколо подій у Верховній Раді України майже 38% громадян заявили про готовність взяти участь в масових акціях на підтримку політичних сил - учасників конфлікту.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані соціологічного дослідження обнародував сьогодні директор Інституту соціальної і політичної психології АПН України Микола СЛЮСАРЕВСЬКИЙ.

«Партію регіонів і її союзників по коаліції готові підтримати масовими виступами 20,3% респондентів. На підтримку БЮТ та інших політичних сил готові стати 17,2% опитаних, а в Києві, західному і центральному регіонах – кожен четвертий житель. Не бажають брати участі ні в жодній з акції близько 45%. А інші поки що вагаються», - сказав М.СЛЮСАРЕВСЬКИЙ.

При цьому, соціолог підкреслив, що на думку більше половини респондентів (57,8%) останні події у Верховній Раді свідчать, що «казка Майдану» остаточно закінчилася. «З такою думкою не згодні тільки 18% опитаних», - констатував він.

Інститут соціальної і політичної психології АПН України проводив всеукраїнське опитування 14-20 липня. В ході дослідження опитано 2293 респонденти в 334 населених пунктах, з яких 146, – міські, 188 – сільські. Опитування проводилося за квотною вибіркою, яка представляє населення у віці 18 років і старше. Статистична похибка становить 2,1%.