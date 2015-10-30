УКРОП закликав Порошенка, Тимошенко, Ляшка та Садового згуртуватися перед загрозою реваншу колишніх "регіоналів"

Про це голова політради УКРОПу Геннадій Корбан заявив у п'ятницю на прес-конференції в Києві.

"Партія УКРОП відбулася на цих виборах як всеукраїнська партія, яка рівномірно пройшла в 18 обласних рад України, більше ніж в 50 міських рад, більше ніж в 260 райрад. Для нас це був перший захід у політику, але ми будемо готуватися до боротьби, будемо готуватися до парламентських виборів", – сказав Корбан, підбиваючи перші підсумки місцевих виборів для своєї політсили.

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За словами лідера УКРОПУ, партія влади боїться, що патріоти підуть у владу, тому всіляко перешкоджала цьому під час місцевих виборів.

Із Адміністрації Президента, сказав Корбан, дали розпорядження поставити інформаційний блок, аби УКРОП не згадували в ЗМІ. "Це робиться навмисне. Навіть коли висвітлювалися події по Євгену Тєрєхову, то на лояльних до президента каналах не згадувалося, що це кандидат від УКРОПу", – зауважив він.

Але незважаючи на це, зазначив Корбан, за УКРОП рівномірно голосують Львівська, Тернопільська, Рівненська, Житомирська, Сумська, Запорізька області, "і навіть у Старобільську Луганської області ми взяли більше 18%".

"Сім "укропівців" на цих виборах перемогли в першому турі та стали мерами невеликих міст, 3 – сільськими та селищними головами. Наші мери – в Ямполі (Вінницька область), в Жовтих Водах (Дніпропетровська), в Баранівці (Житомирська), у Світловодську (Кіровоградська), в Новому Роздолі та в Глинянах (Львівська), в Кролевці (Сумська область)", – сказав Корбан, додавши, що представники УКРОПу також стали головами сіл і селищ у Полтавській області – с. Рунівщина, с. Семенівка, і в Чернігівській області – с. Чернецьке.

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Крім того, у Дніпропетровській та Волинській областях 5 партійців вийшли у другий тур виборів мерів міст. Серед них – претендент на мера Дніпропетровська Борис Філатов і кандидат у мери Павлограда Євген Тєрєхов. Боротьба триває також у Кривому Розі та Запоріжжі.

Корбан закликав ЗМІ не послаблювати увагу до виборчого процесу, оскільки лише суспільний резонанс може втримати фальсифікаторів від порушень.

Також лідер УКРОПу закликав інші політичні сили згуртуватися для протидії екс-регіоналам у другому турі.

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"Партії демократичного спрямування повинні уважно поставитися до своїх представників у виборчих комісіях і визначитися, кого вони будуть підтримувати на виборах. Мовчання Порошенка, Тимошенко, Ляшка та Садового означатиме їхню підтримку екс-регіоналів. Ми просимо політиків сказати своє слово. Зі свого боку, ми готові простягнути їм руку – щоб не пройшов реванш", – заявив Корбан.