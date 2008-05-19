Яценюк боїться втратити 10 нардепів з коаліції

Завтра Верховна Рада України обиратиме заступників голови парламенту, а питання сумісників планується розглянути у п’ятницю.

Як передає кореспондент УНІАН, на погоджувальній раді досягнуто домовленостей про те, щоб завтра розглянути питання щодо обрання заступників голови парламенту.

В той же час не досягнуто остаточної домовленості щодо дострокового припинення повноважень народних депутатів України, які є сумісниками, тобто працюють в органах виконавчої влади.

Фракція Партії регіонів наполягає на тому, щоб це питання розглядалося завтра. В той же час голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК пропонує розглянути його останнім питанням в п’ятницю.

За його словами, якщо завтра розглянути питання сумісників, то об’єктивно не вистачатиме в парламенті близько 10 народних депутатів і коаліція не зможе приймати рішення. Він підкреслив, що такий шлях «є конфронтаційним». Він підкреслив, що готовий надати свої гарантії, що дане питання буде розглянуто в п’ятницю «за будь-якої погоди».

Він зазначив, що у протилежному випадку, коли в коаліції не буде вистачати кілька народних депутатів і не будуть прийняті законопроекти, запропоновані урядом, то «буде сказано на прес-конференції (при цьому він не назвав ким – УНІАН), що у всьому винна Верховна Рада України».