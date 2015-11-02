Останні арешти патріотів – це шлях до диктатури – Ляшко

«Ми сьогодні опинились перед загрозою диктатури. Арешти Корбана, Мосійчука, свободівців, арешти добровольців – все це дорога до встановлення диктатури Порошенка. І сьогодні Генпрокуратура і СБУ як і за часів Януковича виконують незаконні команди», – заявив Олег Ляшко на засіданні погоджувальної ради Верховної Ради України в понеділок.

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На його думку, президент Петро Порошенко «вчиняє злочин, віддаючи накази про порушення кримінальних справ проти політичних опонентів».

Він також повідомив, що особисто йому і депутатам фракції Радикальної партії погрожують ув’язненням, і проти них порушенні кримінальні справи.

Олег Ляшко вкотре закликав звільнити всіх суддів та працівників Генпрокуратури, керівників СБУ, а також ухвалили закон про імпічмент президента та тимчасові слідчі комісії.