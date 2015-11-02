Поклонська пригрозила покаранням всім причетним до блокади Криму

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Щодо всіх осіб, хто влаштував так звану "блокаду" Криму, хто вчинив діяння проти прав і свобод наших громадян, проти інтересів нашої держави і Республіки Крим, хто порушив вимоги чинного законодавства будуть прийняті процесуальні рішення - і Ленур Іслямов не виняток!", - зазначила Поклонська.

Читайте такожКримськотатарський канал ATR припинив мовлення

При цьому вона наголосила, що всі вони будуть притягнуті до встановленої законом відповідальності.

Щодо всіх осіб, хто влаштував так звану "блокаду" Криму, хто вчинив діяння проти прав і свобод наших громадян... Posted by Наталія Поклонська on 2 листопада 2015 р.

Раніше слідчий відділ управління ФСБ Росії по Криму і Севастополю порушив кримінальну справу щодо координатора блокади окупованого півострова - Ленура Іслямова.

Як повідомляв УНІАН, блокада поставок товарів до окупованого Криму почалася 20 вересня з ініціативи кримськотатарської громади, потім до акції долучилися бійці "Правого сектору". В'їзд на півострів закритий тільки для вантажівок, легкові авто та пішоходи потрапляють до Криму безперешкодно.