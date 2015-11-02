ФСБ порушила справу проти координатора блокади Криму

Видання РІА "Новости" повідомило, що слідчий відділ управління ФСБ Росії у Криму і Севастополі порушив кримінальну справу стосовно координатора блокади окупованого півострова - Ленура Іслямова.

"22 жовтня 2015 року Слідчим відділом УФСБ Росії у Республіці Крим та місту Севастополю порушено кримінальну справу у відношенні громадянина Російської Федерації Ленура Іслямова Эдемовича, 1966 р.", - цитує видання повідомлення ФСБ.

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Як повідомляв УНІАН, блокада поставок товарів до окупованого Криму почалася 20 вересня з ініціативи кримськотатарської громади, потім до акції долучилися бійці "Правого сектора". В'їзд на півострів закритий тільки для вантажівок, легкові авто та пішоходи потрапляють до Криму безперешкодно.

Перевірка мобільними групами правоохоронців вантажівок, які стоять в чергах на КПП на адміністративному кордоні з Кримом, призвела до того, що багато водіїв розвертаються і їдуть у напрямку материка.

Раніше в окупованому Криму проти голови кримськотатарського Меджлісу Рефата Чубарова було порушено кримінальну справу.