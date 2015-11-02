Шокін заявляє, що всі дії в рамках спецоперації в Дніпропетровську були законними

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час брифінгу.

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«Я заявляю відповідально, що усі процесуальні норми при проведенні обшуків та будь-яких інших розшуково-слідчих дій виконані у повному обсязі, об’єктивно та законно», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, вранці 31 жовтня в Дніпропетровську почалися обшуки в "УКРОПівців". Обшуки пройшли в будинку лідера партії Геннадія Корбана та його батьків, а також вдома у голови правління "Фонду оборони країни" Павла Хазана.

Пізніше Корбана доставили до головного слідчого управління Генеральної прокуратури України в Києві, де політику стало погано.