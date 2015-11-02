Корбан заявив, що його викрали, вивезли на вертольоті "як сепаратиста" і не висували звинувачень

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам у залі судових засідань у Чернігові.

"Мене викрали і вивезли на вертольоті як сепаратиста", - заявив Корбан.

Він зазначив, що спочатку його доставили до Полтави, а потім на машині до Києва.

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При цьому, відповідаючи на питання про звинувачення, Корбан заявив, що "мені ніхто нічого не висував. Я не отримав жодного документа".

Корбан повідомив, що слідство не повідомило, в чому його підозрюють.

Він стверджує, що з адвокатом він бачився тільки один раз у Києві.