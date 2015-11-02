Корбан заявив, що його викрали, вивезли на вертольоті "як сепаратиста" і не висували звинувачень
17:29, 02 листопада 2015Політика
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Лідер партії «УКРОП» Геннадій Корбан заявляє, що його викрали, вивезли на вертольоті і не висунули жодних звинувачень.
Спочатку Корбана доставили до Полтави / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам у залі судових засідань у Чернігові.
"Мене викрали і вивезли на вертольоті як сепаратиста", - заявив Корбан.
Він зазначив, що спочатку його доставили до Полтави, а потім на машині до Києва.
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При цьому, відповідаючи на питання про звинувачення, Корбан заявив, що "мені ніхто нічого не висував. Я не отримав жодного документа".
Корбан повідомив, що слідство не повідомило, в чому його підозрюють.
Він стверджує, що з адвокатом він бачився тільки один раз у Києві.
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