ЦВК рекомендує ВР призначити вибори у Маріуполі і Красноармійську на 15 листопада

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у постанові ЦВК “Про звернення до Верховної Ради”, яке було оприлюднено головою ЦВК Михайлом Охендовським під час засідання.

Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня не відбулося голосування на місцевих виборах у Маріуполі та Красноармійську. Територіальні виборчі комісії цих міст відмовились передавати дільничним виборчим комісіям бюлетені, надруковані "Приазовським робочим", через пошкодження, а також помилки в них. Відповідно, виборці Маріуполя та Красноармійська не змогли взяти участь у місцевих виборах.

Президент Петро Порошенко закликав Верховну Раду і Центральну виборчу комісію відреагувати на ситуацію з виборами у Маріуполі та Красноармійську і наголосив, що вони мають відбутися цього року.

Читайте такожУ МВС вважають відповідальним за зрив виборів у Маріуполі особисто Охендовського

Між тим парламентська коаліція досі не досягла домовленості щодо дати місцевих виборів у цих містах.

Голова фракції “Блоку Петра Порошенка” Юрій Луценко сьогодні, 2 листопада, зазначив, що “БПП” і “Народний фронт” пропонують провести “етап голосування 15 листопада”, а “Батьківщина” і “Самопоміч” “заперечують це та пропонують різні варіанти, які відтягують вибори аж до наступного року”. Водночас, як зауважив Луценко, альтернативного законопроекту “Самопоміч” і “Батьківщина” не надають.

Водночас у ВР зареєстровано законопроект авторства народного депутата Сергія Тарути, яким пропонується, щоб Верховна Рада доручила ЦВК призначити вибори у Маріуполі та Красноармійську.

В пояснювальній записці сказано, що до повноважень ЦВК належить: призначення повторних і проміжних виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, якщо у встановлений законом строк відповідна територіальна виборча комісія, орган місцевого самоврядування не прийме рішення про призначення виборів депутата місцевої ради чи сільського, селищного, міського голови.