Штаб Вілкула скомпрометував "Батьківщину" фейковою заявою від імені її лідера Чеберди

Сам Чеберда шокований тим, що від його імені та від імені «Батьківщини» робляться подібні заяви. – Я такого не казав, що там пишуть – я не бачив. Я за кордоном, - прокоментував ситуацію лідер дніпропетровської «Батьківщини».

Інформаційні вкидання – справа рук Олександра Вілкула і його штабу, впевнені експерти. – Вілкул намагається скомпрометувати об'єднання демократичних сил в Дніпропетровську, поширюючи неправдиву інформацію через підконтрольні йому інформаційні ресурси. Він розуміє, що у нього зменшуються шанси на перемогу, тому намагається через такі вкидання знизити явку на виборах, - розповів політолог Андрій Шуліка.

Нагадаємо, що минулого тижня Юлія Тимошенко особисто заявила, що вона і її політична сила підтримають Бориса Філатова у другому турі виборів дніпропетровського міського голови. Також лідер «Батьківщини» підтримала заклик Борис Філатова до об'єднання всіх демократично-патріотичних сил в один кулак, щоб дати відсіч реваншистам на чолі з Олександром Вілкулом. Цю ідею також підтримали представники БПП «Солідарність» і «Самодопомоги», заявивши про свою готовність підписати відповідний меморандум.

Експерти наполягають на тому, що Олександр Вілкул боїться такого об'єднання, бо розуміє, що воно ставить хрест на його амбіції стати мером Дніпропетровська. Тому він намагатиметься за будь-яку ціну перешкоджати цьому. – Думаю, в майбутньому чекає чимало заяв подібного роду. Але тут варто розуміти, що рішення про об'єднання патріотичних сил остаточне і єдино вірне. Тому всяку будущею інформацію про розбрід і хитання в таборі демократичних сил коштувати сприймати як фейк і інформаційні вкидання, - пояснив Андерй Шуліка.