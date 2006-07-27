Кілька тисяч прихильників Регіонів оточили Секретаріат Президента

Вулиці Банкову і Лютеранську біля Секретаріату Президента зайняли кілька тисяч прихильників Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, вони щільно стоять на тротуарах та на проїжджій частині, безпосередньо від Секретаріату їх відгороджують паркани та представники міліції.

Серед пікетувальників багато як молоді, так і людей похилого віку. Усі вони тримають національні українські прапори та прапори Партії регіонів.

Крім того, на вул. Лютеранській також присутній невеликий пікет представників Громадянської партії «Пора».

Як повідомляв УНІАН, у Секретаріаті Президента має розпочатися загальнонаціональний круглий стіл, завдання якого, зокрема, розв’язання парламентської кризи неконфронтаційним шляхом.