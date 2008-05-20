Яценюк привітав депутатів зі святом, бо «всі 450 - банкіри»

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК привітав банкірів зі святом.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на засіданні парламенту він привітав «усіх банкірів в цьому залі і весь зал, тому що всі є клієнтами банків».

Ряд народних депутатів запропонували своїм колегам-банкірам піднятися із депутатських крісел. У відповідь А.ЯЦЕНЮК пожартував: «Тоді тут весь зал підніметься. Усі 450, бо всі банкіри».

Він також зазначив, що газета «Геральд Трибьюн» приділила увагу українському парламенту. За словами А.ЯЦЕНЮКА, «якщо весь світ пише про глобальні проблеми, то на третій сторінці цієї газети – велетенська фотографія українського парламенту з коротким написом: «Провладна коаліція заборонила виступати провладному Президенту».

А.ЯЦЕНЮК додав: «От результат нашої роботи».