ВАСУ визнав законним другий тур в Павлограді

Як передає кореспондент УНІАН, колегія суддів Вищого адмінсуду, розглянувши справу за апеляційною скаргою ЦВК, дійшла висновку, що рішення Київського апеляційного адмінсуду є законним, і відмовила у задоволенні апеляційної скарги.

Зокрема, в постанові ВАСУ говориться, що Центрвиборчком не пізніше ніж за 5 днів до початку виборчого процесу публікує на своєму сайті та в загальнодержавних та місцевих ЗМІ інформацію про чисельність виборців, а отже про виборчу систему — абсолютної або відносної більшості — і не може змінювати цю систему в ході виборчого процесу.

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У ВАСУ вважають, що Центрвиборчком, змінивши своєю постановою виборчу систему виборів мера Павлограда, виконав невластиві для нього функції, тому Київський апеляційний адмінсуд прийняв законне рішення про скасування відповідної постанови ЦВК.

Як повідомляв УНІАН, 27 жовтня 9 членів ЦВК підтримали рішення, що роз'яснює, що якщо на момент проведення виборів в місті кількість виборців у списках становила менше 90 тисяч, то другий тур виборів мера проводитися не повинен.

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Комітет виборців України вважає, що ЦВК грубо порушила закон "Про місцеві вибори", скасувавши тим самим другий тур мера Павлограда, де міськвиборчком в протоколі вказав, що в місті вже менше 90 тис. виборців.

За даними паралельного підрахунку голосів Дніпропетровської обласної організації КВУ, у другий тур виборів мера Павлограда вийшли Євген Тєрєхов (УКРОП) і Анатолій Вершина ("Опозиційний блок").

Як заявив кандидат від УКРОПу, "на 30 вересня в Павлограді було виборців 92 856 осіб, у день виборів було 90 255, і вже після виборів на наступний день виявилося, що у нас 89 850 осіб".

29 жовтня Київський апеляційний адміністративний суд за скаргою Терехова визнав протиправною постанову ЦВК про скасування другого туру виборів мера Павлограда.