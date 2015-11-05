Президент України і глава МВФ провели телефонну розмову
03:02, 05 листопада 2015Політика
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Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард.
Порошенко провів телефонну розмову/ Facebook
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
Відзначається, що Крістін Лагард привітала Главу держави з успішним проведенням місцевих виборів 25 жовтня.
Порошенко, у свою чергу, висловив подяку Міжнародному валютному фонду за постійну підтримку нашої держави.
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"Співрозмовники обговорили хід реформ в Україні, зокрема податкову, і боротьбу з корупцією та скоординували зусилля з виконання умов програми МВФ", - йдеться в повідомленні.
Раніше УНІАН повідомляв, що директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард готова залишитися на другий п'ятирічний термін на цій посаді.
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