Президент України і глава МВФ провели телефонну розмову

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Відзначається, що Крістін Лагард привітала Главу держави з успішним проведенням місцевих виборів 25 жовтня.

Порошенко, у свою чергу, висловив подяку Міжнародному валютному фонду за постійну підтримку нашої держави.

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"Співрозмовники обговорили хід реформ в Україні, зокрема податкову, і боротьбу з корупцією та скоординували зусилля з виконання умов програми МВФ", - йдеться в повідомленні.

Раніше УНІАН повідомляв, що директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард готова залишитися на другий п'ятирічний термін на цій посаді.