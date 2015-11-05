Яценюк пропонує розглянути законопроект щодо документів, які підтверджують громадянство України
11:08, 05 листопада 2015Політика
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Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк пропонує розглянути законопроект (№3224) про внесення змін до деяких законів України щодо документів, які підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, на виконання зобов'язань України з лібералізації візового режиму з ЄС, наступного тижня.
Яценюк пропонує розглянути законопроект на наступному тижні / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр сказав під час виступу в парламенті.
Звернувшись до голови голова Верховної Ради, Яценюк зазначив, що напередодні на засіданні профільного комітету щодо цього законопроекту не вдалося дійти остаточної згоди.
Прем'єр зазначив, що уряд готовий цей законопроект повернути до Кабінету міністрів на доопрацювання.
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“І на наступному пленарному тижні ми його готові презентувати в парламенті і прийняти зразу за основу і в цілому, якщо на це буде воля українського парламенту”, - сказав він.
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