Рада розгляне необхідні для лібералізації візового режиму з ЄС законопроекти

це законопроекти, які стосуються удосконалення процедури документування осіб, протидії нелегальної міграції, зовнішньої трудової міграції та встановлення факту народження або смерті на тимчасово окупованій території України. Також це проект Трудового кодексу.

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Народні депутати розглянуть і законопроект про Національне агентство України щодо виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Розглядатимуться також законопроекти щодо накладення арешту на майно для усунення корупційних ризиків при його застосуванні та щодо вдосконалення інституту спецконфіскації.

Також депутати розглянуть законопроект щодо уточнення підслідності органів досудового розслідування.

Для включення до порядку денного передбачені два законопроекти, які стосуються забезпечення проведення голосування на чергових виборах депутатів міських рад та міських голів у Красноармійську та Маріуполі.

Сьогодні також розглядатимуться законопроекти щодо створення передумов для нової моделі ринку природного газу і користування нафтогазоносними надрами. У першому читанні ВР розгляне питання продовження строку дії мораторію на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення.

У другому читанні розглядатиметься законопроект про Державне бюро розслідування.