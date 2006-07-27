Ющенко наголосив, що вже має право розпустити парламент

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає політиків “виходити з окопів” і щиро говорити про те, який державний курс вони хочуть проводити після подолання політичної кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, підсумовуючи першу частину засідання круглого столу.

“Я пропоную виходити з окопів і говорити по цих питаннях по щирості. Тому що відповідь поміщається у площині, чи є у нас бачення того курсу, який може нас об’єднати, тому що кожен корабель ловив вітер попутний чи не попутний, знаючи порт, куди він пливе”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він підкреслив своє переконання у тому, що на сьогодні не стоїть питання щодо того, хто формуватиме уряд або хто у нього увійде.

На сьогодні, на переконання Президента, стоїть питання, яку програму реалізовуватиме новий уряд.

В.ЮЩЕНКО ще раз наголосив, що у нього вже є право розпустити парламент, оскільки пройшло 60 днів, а уряд не сформований. Водночас, він висловив невпевненість у тому, чи дасть це позитивний результат.

“Але чи це не приведе до пролонгації проблеми, і через 60 днів з запущеним в поганому сенсі бюджетним процесом ми приходимо в осінь, і знову сідаємо за цей круглий стіл, приблизно з тими самими обличчями, я переконаний?”, - сказав Президент.

Він підкреслив, що на сьогодні стоїть 10-12 питань, на які потрібно дати відповідь, і всі ці питання стосуються того, як Україні розвиватися далі.