"Уряд не на всіх напрямках ефективний": Аваков натякнув на кадрові перестановки у Кабміні

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, пише Українська правда.

"Я вам більше скажу: напевно буде перегляд складу уряду!" – сказав він.

На його думку, в даний момент "уряд не на всіх напрямках ефективний".

"Неможливо нескінченно довго тримати вакантним місце міністра екології. Неможливо миритися з постійними скандалами в області енергетики. Неможливо терпіти лихоманку в охороні здоров'я", – заявив він.

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При цьому міністр спростував намір президента домагатися звільнення самого Авакова.

"Ви запитайте про це у Петра Олексійовича. Він мене запевняє у зворотному", – сказав він.

Також Аваков вважає, що на своїй посаді залишиться і прем'єр Арсеній Яценюк.

"Арсеній, на мій погляд, оптимальний менеджер тут. Тому що він ці всі ситуації добре читає і розуміє. З високою комбінаторикою і з високою повагою на Заході, що важливо", – сказав він.

Міністр запевнив, що, незважаючи на сигнали невдоволення Яценюком, які поступають з боку Заходу, насправді там українським прем'єром задоволені.

"Я спілкуюся з багатьма іноземними топами без посередників. Без Петра Олексійовича і Арсенія Петровича. ... У мене бувають відверті обміни думками. Я цього не відчуваю – розчарування Яценюком", – запевнив він.