Депутати від "Опозиційного блоку" заявили про готовність взяти Лукаш на поруки
Народні депутати від "Опозиційного блоку" Сергій Ларін, Нестор Шуфрич, Юлія Льовочкіна, Микола Скорик, Юрій Мірошниченко заявили про готовність взяти екс-міністра юстиції Олену Лукаш на поруки.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вони сказали на засіданні Печерського райсуду Києва, який розглядає питання обрання Лукаш запобіжного заходу.
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Як повідомляв УНІАН, Лукаш доставили під вартою до суду для обрання їй запобіжного заходу за клопотанням прокуратури.
За даними Генпрокуратури, Лукаш повернулась в Україну і була затримана в Києві. Датою зникнення Лукаш вказано 28 липня 2015 року.
Прокуратура 5 листопада повідомила Лукаш про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України за фактом заволодіння під час перебування на посаді міністра юстиції коштами державного бюджету в розмірі 2,5 млн грн та вчиненні службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.
Генеральна прокуратура України наполягає на арешті Лукаш.