Захист Лукаш оскаржить рішення суду про взяття її під варту
Захист екс-міністра юстиції Олени Лукаш подаватиме апеляційну скаргу на ухвалу Печерського райсуду про взяття її під варту.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив адвокат Лукаш Андрій Смірнов.
Він зазначив, що в апеляційній інстанції захист Лукаш клопотатиме про скасування ухвали Печерського районного суду та застосування до Лукаш більш м'якого запобіжного захисту - особистого зобов'язання або ж взяття на поруки народними депутатами.
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Як повідомляв УНІАН, в СБУ 5 листопада заявили прозатримання Лукаш, яка перебувала в розшуку.
За даними Генпрокуратури, Лукаш повернулась до України і була затримана в Києві. Датою зникнення Лукаш вказано 28 липня 2015 року.
Прокуратура 5 листопада повідомила Лукаш про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України за фактом заволодіння під час перебування на посаді міністра юстиції коштами державного бюджету в розмірі 2,5 млн грн та вчиненні службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.
Сьогодні, 6 листопада, Печерський суд обрав Лукаш запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 5,1 млн грн застави.
Лукаш після судового засідання заявила, що у неї немає таких коштів, і тому вона сподівається, що її друзі та колеги внесуть необхідну суму.