Захист Лукаш оскаржить рішення суду про взяття її під варту

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив адвокат Лукаш Андрій Смірнов.

Він зазначив, що в апеляційній інстанції захист Лукаш клопотатиме про скасування ухвали Печерського районного суду та застосування до Лукаш більш м'якого запобіжного захисту - особистого зобов'язання або ж взяття на поруки народними депутатами.

Читайте такожЛукаш наполягає, що не переховувалася від слідства і що її не допитували у справах Майдану

Як повідомляв УНІАН, в СБУ 5 листопада заявили прозатримання Лукаш, яка перебувала в розшуку.

За даними Генпрокуратури, Лукаш повернулась до України і була затримана в Києві. Датою зникнення Лукаш вказано 28 липня 2015 року.

Прокуратура 5 листопада повідомила Лукаш про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України за фактом заволодіння під час перебування на посаді міністра юстиції коштами державного бюджету в розмірі 2,5 млн грн та вчиненні службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.

Сьогодні, 6 листопада, Печерський суд обрав Лукаш запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 5,1 млн грн застави.

Лукаш після судового засідання заявила, що у неї немає таких коштів, і тому вона сподівається, що її друзі та колеги внесуть необхідну суму.