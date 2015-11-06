У Маріуполі у переддень свята нагородили близько 80 кращих працівників культури
Напередодні професійного свята місто вшановує працівників культури.
Сьогодні в ДК "Молодіжний" заступник міського голови Тетяна Ломакіна привітала працівників культури та народного мистецтва Маріуполя зі святом та вручила кращим представникам почесні грамоти, пише 0629.com.ua.
Також в церемонії нагородження прийняв участь начальник управління культури і туризму Олександр Чайн.
Читайте такожВ одному з районів Маріуполя завершуються роботи з ремонту постраждалих від обстрілу будинків (фото)
Виступаючі відзначили важливість роботи більше 1000 працівників сфери культури. Було відзначено, що в місті ефективно працюють 10 Будинків і Палаців культури, 24 бібліотеки, 4 музеї, центр сучасного мистецтва, 8 шкіл естетичного виховання, три муніципальних оркестри.
З початку року в місті проведено понад 5200 різних конкурсно-розважальних і концертних програм. З особливим теплом присутні на заході привітали ветеранів, яким були вручені святкові подарунки.
Перед присутніми виступили творчі колективи міста.
Нагадаємо, що Всеукраїнський день працівників культури та народного мистецтва відзначається 9 листопада разом з Днем української писемності та мови.