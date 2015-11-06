У Маріуполі у переддень свята нагородили близько 80 кращих працівників культури

Сьогодні в ДК "Молодіжний" заступник міського голови Тетяна Ломакіна привітала працівників культури та народного мистецтва Маріуполя зі святом та вручила кращим представникам почесні грамоти, пише 0629.com.ua.

Також в церемонії нагородження прийняв участь начальник управління культури і туризму Олександр Чайн.

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Виступаючі відзначили важливість роботи більше 1000 працівників сфери культури. Було відзначено, що в місті ефективно працюють 10 Будинків і Палаців культури, 24 бібліотеки, 4 музеї, центр сучасного мистецтва, 8 шкіл естетичного виховання, три муніципальних оркестри.

З початку року в місті проведено понад 5200 різних конкурсно-розважальних і концертних програм. З особливим теплом присутні на заході привітали ветеранів, яким були вручені святкові подарунки.

Перед присутніми виступили творчі колективи міста.

Нагадаємо, що Всеукраїнський день працівників культури та народного мистецтва відзначається 9 листопада разом з Днем української писемності та мови.