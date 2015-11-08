Портнов вважає, що рішення Cуду ЄС у його справі може бути використане іншими особами із "санкційного списку"

Колишній перший заступник глави адміністрації президента України Андрій Портнов, який виграв в Суді ЄС справу щодо застосованих до нього санкцій, припускає, що рішення на його користь може бути використане іншими особами з «чорного списку», але допоможе це не всім.

Про це він сказав в інтерв’ю УНІАН, говорячи про можливі наслідки цього рішення Суду ЄС. «Особи, які справді причетні до розкрадання державних коштів, зможуть скористатися цим рішенням», - вважає Портнов.

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За його словами, в ході розгляду його скарги європейський суд «вивчив все, але нічого не знайшов». «Говорити, що всі інші також можуть отримати таке рішення, буде дуже оптимістично. Я думаю, що, як один з аргументів, спробують використати це рішення суду, але це не значить, що суд на це піде», - припустив екс-чиновник, додавши, що у «чорному списку» є особи, які можуть бути причетники до розкрадання державних коштів. «Щодо деяких осіб я просто не знаю, чому вони внесені до списку, але точно можу сказати, хто там зайвий. Це Олена Лукаш», - наголосив він.

Портнов висловив переконання, що українська влада «повинна була прогнозувати» таке рішення Суду ЄС. «Адже таким чином виходить, що вищі посадові особи України створили умови для можливої легалізації вкрадених активів України та для можливої легалізації осіб щодо яких були застосовані санкції», - заявив Портнов.

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Коментуючи той факт, що справа розглядалася Судом ЄС вже після того, як Рада ЄС виключила Портнова зі списку осіб, до яких застосовані запобіжні заходи, він сказав: «Для мене було важливо на авторитетному правовому майданчику показати, що ЄС порушив європейські стандарти, і що Євросоюзом можна маніпулювати, як це зробила українська влада… Я не подавав позов до України. Моя принципова позиція – не сперечатися зі своєю країною. Тому я оскаржив дії ЄС», - наголосив він.

Читайте повний текст ексклюзивного інтерв'ю Андрія Портнова для УНІАН.