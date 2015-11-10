Після закликів до нардепів ухвалити візові закони Яценюк прибув до Ради

Як передає кореспондент УНІАН, в урядовій ложі присутні також інші представники Кабінету міністрів.

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Зокрема, це міністр освіти і науки Сергій Квіт, міністр юстиції Павло Петренко, глава МВС Арсен Аваков та керівник Національної поліції України Хатія Деканоїдзе.

Як повідомляв УНІАН, ВР сьогодні має розглянути низку законопроектів, необхідних для лібералізації візового режиму з ЄС.

Раніше, 8 листопада, прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк закликав народних депутатів України ухвалити закони, які передбачають реальну боротьбу з корупцією наступного пленарного тижня.

Він наголосив, що насамперед Рада має проголосувати за ключові закони, які дають можливість Україні отримати безвізовий режим для громадян країни.