Комітет з протидії корупції таки зібрав кворум і рекомендував Раді ухвалити "візовий закон"

Про це повідомив у своєму Facebook нардеп Єгор Соболєв.

"У тому числі комітет рекомендує ухвалити поправку, щоб реєстр такого майна був відкритий в Інтернеті", - написав він.

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"Сподіваюся, сьогодні в Парламенті знайдуться голоси за цей закон, який відповідає директивам ЄС. Ще дозвольте як голові комітету подякувати усім виборцям та журналістам за увагу до нашої роботи. Вранці працювати прийшли всі члени комітету, окрім затятих прогульників і справді хворого Гарбуза", - наголосив Соболєв, прикріпивши список нардепів, які прийшли на засідання комітету.

Як повідомляв УНІАН, вчора на парламентському комітеті з запобігання корупції, на якому мало відбутися повторне друге читання "візового" закону про створення Агентства повернення активів, не було кворуму.

Засідання комітету почалося о 14:00, але прийшли лише 11 депутатів із 22-х.