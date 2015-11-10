ВР почала розглядати пакет законопроектів щодо візової лібералізації

11:40, 10 листопада 2015
Політика
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Верховна Рада України розпочала розгляд пакету законопроектів щодо лібералізації візового режиму з Європейським Союзом.

Верховна Рада почала розгляд "безвізового пакету" законопроектів / УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, у парламенті наразі присутній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк та ряд членів Кабінету міністрів.

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Крім того, парламент ухвалив рішення працювати без перерви, яка, відповідно до регламенту, мала бути з 12:00 до 12:30. За це рішення проголосували 277 із 373 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

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