ВР почала розглядати пакет законопроектів щодо візової лібералізації

Як передає кореспондент УНІАН, у парламенті наразі присутній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк та ряд членів Кабінету міністрів.

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Крім того, парламент ухвалив рішення працювати без перерви, яка, відповідно до регламенту, мала бути з 12:00 до 12:30. За це рішення проголосували 277 із 373 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.