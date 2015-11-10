Верховний суд РФ підтвердив законність указу Путіна про засекречування втрат армії у "мирний час"

13:52, 10 листопада 2015
Політика
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Верховний суд РФ підтвердив законність указу президента Володимира Путіна про засекречування втрат російської армії у «мирний час».

REUTERS

Про це УНІАН повідомив адвокат Іван Павлов.

"Сьогодні Верховний суд підтвердив своє рішення про законність засекречування відомостей про втрати особового складу збройних сил РФ", - сказав Павлов.

На його думку, з урахуванням суспільного інтересу до подібного роду інформації, виникнення кримінальних справ за обвинуваченням громадян у державній зраді, збір та розголошення державної таємниці «на жаль, м'яко кажучи, можливе».

Таким чином, апеляційна скарга заявників, які не погоджуються з указом, була відхилена, а рішення суду першої інстанції набуло чинності.

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Як повідомляв УНІАН, 28 травня Путін на тлі вторгнення російських військових до України відніс до державної таємниці інформацію про втрати серед військовослужбовців Міноборони РФ під час проведення спеціальних операцій у мирний час.

16 червня це рішення було оскаржене у Верховному суді РФ.

13 серпня Верховний суд РФ визнав законним указ Путіна про засекречування втрат армії у мирний час.

Позов подали російські політики, адвокати, журналісти і правозахисники – Аркадій Бабченко, Володимир Воронов, Денис Востріков, Світлана Давидова, Павло Канигін, Руслан Карпук, Тимур Олевський, Іван Павлов, Григорій Пасько, Лев Шлосберг.

Відповідачем виступав Путін.

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