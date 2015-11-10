ЄС може розпочати діалог з ЄАЕС після відмови Москви від економічного тиску на Київ – єврокомісар

Європейський комісар з питань торгівлі Сесілія Мальмстрьом заявляє, що формалізація відносин Європейського Союзу з Євразійським економічним союзом (ЄАЕС) можлива тільки у разі повної реалізації Мінських домовленостей і відмови Росії від застосування економічних санкцій проти України через застосування поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі Україна- ЄС.

Про це вона сказала в інтерв'ю УНІАН напередодні візиту в Україну, який пройде 12-13 листопада.

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«Перш за все, ми маємо переконатися, що Мінські домовленості реалізовуються в повному обсязі, що застосовується ЗВТ Україна-ЄС, і що Росія не вживає жодних заходів стосовно України», - заявила Мальмстрьом.

Крім того, єврокомісар констатувала, що й у самого ЄС є «досить багато проблем з Росією в СОТ, які необхідно вирішувати». «Це все - умови, перш ніж ми зможемо розпочати формальні відносини з Євразійським союзом», - підкреслила вона.

Як повідомляв УНІАН, Євразійський економічний союз створено на базі Митного союзу. До складу ЄАЕС входять Росія, Казахстан і Білорусь.