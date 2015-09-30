Порошенко та Байден: Росія повинна повністю виконати Мінські домовленості

Глава Української держави подякував США за підтримку України, зокрема, сильний виступ Президента Обами на Генеральній Асамблеї ООН, повідомляє прес-служба президента України.

"Співрозмовники погодилися, що Росія повинна повністю виконати Мінські домовленості", - йдеться в повідомленні.

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Віце-Президент США наголосив, що питання безпеки України не пов’язане жодним чином з ситуацією довкола Сирії. Джозеф Байден привітав підписання 29 вересня у Мінську Угоди щодо відводу озброєння калібром менше 100 мм.

Зазначається, що співрозмовники скоординували позиції напередодні зустрічі в «Нормандському форматі», яка відбудеться у Парижі 2 жовтня.