Сьогоднішнє голосування у Раді значно наблизило українців до безвізового режиму - Порошенко

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогоднішнє голосування значно наблизило українців до безвізового режиму. Ухвалених документів в першу чергу потребуємо ми самі, а не Європейський Союз. Зокрема, прийняті сьогодні закони значно посилюють наш потенціал у сфері боротьби з корупцією. Мене тішить, що рівень підтримки безвізового законодавства в окремих випадках сягав конституційної більшості», - відзначив Порошенко.

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Президент також висловив сподівання, що «депутати проявлять відповідальність, знайдуть сили і ухвалять усі необхідні для безвізового режиму закони, в тому числі і так звану антидискримінаційну поправку».

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 листопада, ВР ухвалила низку законів, які необхідні для лібералізації візового режиму з ЄС.

Зокрема, прийнято закон про арешт майна, отриманого злочинним шляхом; закон про спецконфіскацію, закон про уточнення підслідності органів досудового розслідування; закон про створення Національного агентства з розшуку та управління активами, одержаними злочинним шляхом.

Також у першому читанні прийнято законопроект із «безвізового пакету» щодо негайного розгляду судами позовів про примусове видворення чи затримання з метою ідентифікації та забезпечення примусового видворення іноземців або осіб без громадянства.

Водночас ВР не підтримала проект закону про внесення змін до Кодексу законів про працю (щодо гармонізації законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації із правом Європейського Союзу).