Депутати просять послів провідних держав закликати владу України припинити політичні репресії (документ)

Народні депутати України з різних фракцій звернулись до посольств США, Франції, Німеччини, Великої Британії, Польщі та Канади в Україні з проханням закликати українську владу повернутися у правове поле, припинити порушення прав і свобод громадян, зупинити репресії проти політичних опонентів та громадянського суспільства. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат України, член міжфракційного об’єднання «Укроп» Олександр Дубінін.

Зокрема, звернення підписали народні депутати з міжфракційного об’єднання «Укроп» – Володимир Парасюк, Олександр Дубінін, Дмитро Ярош, Тарас Батенко, Олександр Шевченко, Андрій Денисенко, Віталій Купрій, Валентин Дідич, Борис Філатов, з «Радикальної партії Олега Ляшка» – Олег Ляшко, Юрій Чижмарь, Олег Купрієнко, Оксана Корчинська, Андрій Лозовой, Дмитро Лінько, Віктор Галасюк, Альона Кошелєва, а також Ігор Луценко з ВО «Батьківщина», Олег Петренко з «Блоку Петра Порошенка» та інші.

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Нардепи звертають увагу на безпрецедентний тиск на політичні партії та громадських активістів, які перебувають в опозиції до чинної влади. «Арешти лідера УКРОПу Геннадія Корбана, народного депутата Ігоря Мосійчука, лідерів ВО «Свобода», активістів «Правого сектора», учасників Революції гідності, добровольців та волонтерів, які ризикували своїм життям задля майбутнього України, стали одними з найганебніших проявів політичних репресій, – зазначається у зверненні. – Усі ці арешти здійснювалися правоохоронними органами з численними порушеннями чинного законодавства, за сфабрикованими кримінальними справами, із застосуванням принципу вибірковості правосуддя».

Депутати також наголошують, що наразі не покарано жодного корупціонера, не знайдено вбивць «Небесної сотні», а бездіяльність правоохоронців сприяє розквіту злочинності в країні.

Політики застерігають, що така ситуація призведе до подальшого сповзання нинішнього режиму до диктатури, і це стане катастрофою не тільки для України, але й для Європи та всього світу.