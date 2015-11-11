Сьогодні нардепи спробують розглянути законопроект про житлово-комунальні послуги (наживо)

Як передає кореспондент УНІАН, порядком денним також передбачається, зокрема, розглянути низку законопроектів, які стосуються житлових прав мешканців гуртожитків.

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Крім того, розглядатиметься проект постанови про вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильскій АЕС та про заходи, пов'язані з 30-роковинами Чорнобильської катастрофи.

Серед іншого також розглядатиметься законопроект про амністію у 2015 році.