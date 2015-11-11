Сьогодні нардепи спробують розглянути законопроект про житлово-комунальні послуги (наживо)
10:11, 11 листопада 2015Політика
934 0
Верховна Рада України сьогодні розгляне законопроект про житлово-комунальні послуги та проект постанови про визнання геноциду кримськотатарського народу.
Рада також розгляне проект закону про амністію / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, порядком денним також передбачається, зокрема, розглянути низку законопроектів, які стосуються житлових прав мешканців гуртожитків.
Читайте такожГройсман: завтра пройдуть консультації Кабміну з депутатами з питання зменшення ренти на газ
Крім того, розглядатиметься проект постанови про вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильскій АЕС та про заходи, пов'язані з 30-роковинами Чорнобильської катастрофи.
Серед іншого також розглядатиметься законопроект про амністію у 2015 році.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter