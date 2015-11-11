Гройсман розраховує, що завтра ВР розгляне питання ренти на газ та антидискримінаційний законопроект

Як передає кореспондент УНІАН, про це Гройсман сказав під час виступу на засіданні ВР.

Голова ВР висловив сподівання, що завтра парламент зможе розглянути законопроект щодо ренти на газ.

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“Я розраховую, що сьогодні відбудуться всі необхідні консультації”, - сказав він і додав, що відбудеться, зокрема, засідання профільного комітету, де має бути знайдена позиція, яка дасть змогу завтра забезпечити результативне голосування.

Крім того, Гройсман зазначив, що завтра було б доцільно розглянути “ще один недискримінаційний закон”.

Він додав, що це є важливим для виконання плану щодо лібералізації візового режиму.