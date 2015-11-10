Нардепи провалили голосування щодо заборони дискримінації на роботі

Як передає кореспондент УНІАН, після чотирьох "сигнальних" голосувань за включення цього законопроекту до порядку денного та ще двох вже повноцінних голосувань його було включено до порядку денного.

Після цього голова ВР Володимир Гройсман поставив на голосування цей законопроект в цілому, спершу як "сигнальне", а потім і повноцінно. Проте законопроект набрав лише 207 голосів народних депутатів із 340, зареєстрованих у сесійній залі.

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Під час включення законопроекту до порядку денного Гройсман зазначив, що цей документ є необхідним для Плану дій щодо лібералізації візового режиму з Європейським Союзом.

Проектом закону передбачається статтю 2-1 «Кодексу законів про працю України» викласти в редакції, згідно з якою забороняється будь-яка дискримінація у сфері праці, зокрема порушення принципу рівності прав і можливостей, пряме або непряме обмеження прав працівників залежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, етнічного, соціального та іноземного походження, віку, стану здоров’я, інвалідності, підозри чи наявності захворювання на ВІЛ/СНІД, сімейного та майнового стану, сімейних обов’язків, місця проживання, членства у професійній спілці чи іншому об’єднанні громадян, участі у страйку, звернення або наміру звернення до суду чи інших органів за захистом своїх прав або надання підтримки іншим працівникам у захисті їхніх прав, за мовними або іншими ознаками, не пов’язаними з характером роботи або умовами її виконання.