Суд скасував рішення ТВК про обрання самовисуванця Літвіщенка мером Новомосковська

Про це на своїй сторінці в Facebook написав уповноважений Дніпропетровської обласної територіальної виборчої комісії Олексій Корнілов.

За його словами, Літвіщенко зміг зареєструватися кандидатом на пост мера Новомосковська тільки 7 жовтня 2015 року за рішенням суду, -Новомосковська міська ТВК два рази відмовляла йому в реєстрації.

"...Літвіщенко В. І., якого в 2010 році "закрили в СІЗО", щоб він не зміг взяти участі у виборах, коли він відмовився вступити до Партії Регіонів. Літвіщенко В.І., який виграв трохи більше 300 голосів у кандидата від "Оппоблоку" і Новомосковська міська ТВК майже тиждень не встановлювала результати виборів", - додав він.

Читайте такожПолітичні репресії проти активістів УКРОПу тривають – Віталій Купрій

Позов, який задовольнив Апеляційний адміністративний суд Дніпропетровської області, був поданий Вікторією Шиловою.

"Останні півтора року (Шилова - УНІАН) живе у Москві, регулярно на ОРТ та інших каналах розповідає про звірства Київської хунти і українських карателів на Донбасі і знаходиться в орбіті Олега Царьова. Вікторія Шилова висувалася кандидатом у мери Новомосковська і набрала 666 голосів", - пише Корнілов.

Читайте такожДепутати просять послів провідних держав закликати владу України припинити політичні репресії (документ)

Після цього рішення, сьогодні сесійну залу Новомосковської міськради покинула фракція "УКРОПу" і "Батьківщини".

"Це не завадило фракції БПП, "Опоблоку", "Відродженню" та Партії Зелених обрати секретаря міськради, виконкому Новомосковської міськради. У хід йдуть всі засоби, там де не справляються ТВК, на допомогу приходить ЦВК, ну, а на худий кінець, судова влада теж не залишається осторонь", - зазначив Корнілов.