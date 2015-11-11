Суд скасував рішення ТВК про обрання самовисуванця Літвіщенка мером Новомосковська
Апеляційний адміністративний суд Дніпропетровської області скасував рішення Новомосковської міської ТВК про обрання самовисуванця Віктора Літвіщенка мером Новомосковська.
Про це на своїй сторінці в Facebook написав уповноважений Дніпропетровської обласної територіальної виборчої комісії Олексій Корнілов.
За його словами, Літвіщенко зміг зареєструватися кандидатом на пост мера Новомосковська тільки 7 жовтня 2015 року за рішенням суду, -Новомосковська міська ТВК два рази відмовляла йому в реєстрації.
"...Літвіщенко В. І., якого в 2010 році "закрили в СІЗО", щоб він не зміг взяти участі у виборах, коли він відмовився вступити до Партії Регіонів. Літвіщенко В.І., який виграв трохи більше 300 голосів у кандидата від "Оппоблоку" і Новомосковська міська ТВК майже тиждень не встановлювала результати виборів", - додав він.
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Позов, який задовольнив Апеляційний адміністративний суд Дніпропетровської області, був поданий Вікторією Шиловою.
"Останні півтора року (Шилова - УНІАН) живе у Москві, регулярно на ОРТ та інших каналах розповідає про звірства Київської хунти і українських карателів на Донбасі і знаходиться в орбіті Олега Царьова. Вікторія Шилова висувалася кандидатом у мери Новомосковська і набрала 666 голосів", - пише Корнілов.
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Після цього рішення, сьогодні сесійну залу Новомосковської міськради покинула фракція "УКРОПу" і "Батьківщини".
"Це не завадило фракції БПП, "Опоблоку", "Відродженню" та Партії Зелених обрати секретаря міськради, виконкому Новомосковської міськради. У хід йдуть всі засоби, там де не справляються ТВК, на допомогу приходить ЦВК, ну, а на худий кінець, судова влада теж не залишається осторонь", - зазначив Корнілов.