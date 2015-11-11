Регламентний комітет рекомендує Раді ввести перевірку всіх законопроектів на європейськість

Про це перший заступник голови комітету Остап Семерак написав у Facebook.

"Сьогодні парламентський комітет з питань регламенту більшістю голосів підтримав мій законопроект №2046а. Це означає, що найближчим часом документ може бути винесено на перше читання. Суть законопроекту проста: всі законодавчі акти парламенту повинні перевірятися на європейськість", - повідомив Семерак.

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Депутат пояснив, що будуть прийматися директиви Євросоюзу і відповідно коригуватися всі законопроекти в парламенті. "Це зупинить прийняття законів, які суперечать європейським стандартам, дозволить різко підвищити якість прийнятих ВР законів, а також буде сприяти імплементації угоди (про асоціацію). Адже парламент не буде переробляти старі і деколи дуже некоректні закони, а буде відразу орієнтуватися на кращі європейські зразки", - переконаний він.

За його словами, експерти вже почали роботу в комітеті з питань європейської інтеграції на рівні експертної групи, яка моніторить законопроекти і оприлюднить свою думку.

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Семерак заявив, що подібні закони були прийняті і діють в країнах Балтії. "Це дуже пришвидшує євроінтеграцію не на словах, а на ділі", - вважає депутат.

"Дуже сподіваюся, що український парламент теж прийме такий закон якомога швидше. І не тому, що я його автор, а щоб все ж таки перейти від популізму до виконання своїх зобов'язань", - заявив нардеп.