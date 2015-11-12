Рада знову відмовилася знижувати ренту на видобуток газу - розгляне законопроект завтра

«Є пропозиція авторів, щоб відкласти сьогодні розгляд цього закону на наступний день», - заявив спікер Верховної Ради Володимир Гройсман.

Законопроектом пропонується знизити рентні ставки на користування надрами для компаній, які видобувають газ на глибині до 5 км, до 29% з 55% (у випадку «Укргазвидобування» - з 70%). Для компаній, які видобувають газ на глибині понад 5 км, - до 14% з 28%.

Законопроект пропонує знизити оподаткування для всіх компаній, включаючи найбільшого газодобувача в Україні – держкомпанію «Укргазвидобування».

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада підтримала в першому читанні депутатський законопроект, що передбачає зниження удвічі ставок рентної плати для газодобувних компаній за користування надрами.

За відповідний законопроект №2835 проголосували 228 депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

При цьому, після низки дискусій, автори законопроекту вирішили зберегти 70% ренту на видобуток природного газу за договорами про спільну діяльність, коли приватні компанії беруть в розробку державні родовища, на яких вже вівся видобуток газу.