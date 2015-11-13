Сьогодні Рада розгляне законопроекти щодо державних нагород та змін до Земельного кодексу (відео)
10:06, 13 листопада 2015Політика
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Сьогодні Верховна Рада України розгляне низку законопроектів, які стосуються позбавлення державних нагород та скорочення їх переліку, а також зміни до Земельного кодексу щодо проведення торгів.
Верховна Рада / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, порядком денним також передбачається розглянути проект закону щодо імплементації європейських екологічних норм про охорону середовища рідкісних видів тварин і рослин.
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Серед іншого на розгляд буде винесено питання щодо надання права присвоєння звання Герой України особам, які не є громадянами держави.
Крім того, зокрема, розглядатиметься законопроект,який стосується припинення громадянства осіб, котрі вчинили злочини проти основ національної безпеки України.
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