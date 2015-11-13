Сьогодні Рада розгляне законопроекти щодо державних нагород та змін до Земельного кодексу (відео)

Як передає кореспондент УНІАН, порядком денним також передбачається розглянути проект закону щодо імплементації європейських екологічних норм про охорону середовища рідкісних видів тварин і рослин.

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Серед іншого на розгляд буде винесено питання щодо надання права присвоєння звання Герой України особам, які не є громадянами держави.

Крім того, зокрема, розглядатиметься законопроект,який стосується припинення громадянства осіб, котрі вчинили злочини проти основ національної безпеки України.