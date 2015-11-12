ФМС РФ має намір продовжити роботу пунктів тимчасового розміщення біженців з України

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, постанова уряду РФ про фінансування у 2015 році тимчасового соціально-побутового облаштування громадян України та осіб без громадянства, які постійно проживали на території України, що прибули на територію Російської Федерації в екстреному масовому порядку та перебувають у пунктах тимчасового розміщення, діє до 31 грудня 2015 р.

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"Для продовження надання допомоги в соціально-побутовому облаштуванні в 2016 році Федеральної міграційної службою підготовлено проект постанови уряду РФ, що передбачає розміщення громадян України, які проживали на території України від осіб без громадянства в пунктах тимчасового розміщення, що у даний час проходить процедуру узгодження в Міністерстві фінансів Російської Федерації. При цьому розміщення громадян України в пунктах тимчасового розміщення передбачається протягом періоду з 1 січня по 31 грудня 2016 р.", - йдеться в повідомленні.

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Вчора російські ЗМІ повідомили, що пункти тимчасового розміщення біженців з України будуть закриті в РФ до кінця року.

Як повідомляв УНІАН, за даними ФМС, на сьогодні в РФ перебуває 2,642 млн громадян України, з них 1,038 млн залишили східні області України через бойові дії.