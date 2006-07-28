Де можна обміняти партійний квиток на цукор
13:46, 28 липня 2006Політика
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Обміну підлягають членські квитки усіх партій
Сьогодні Волинська обласна організація Всеукраїнського громадського об’єднання «Антикримінальний вибір» біля гіпермаркету «Там-Там» влаштувала «приймальний пункт обміну».
Там кожен, хто здасть один партійний квиток, отримає кілограм цукру, повідомили УНІАН у прес-службі ВГО «Антикримінальний вибір».
Як зазначили у прес-службі, обміну підлягають членські квитки усіх партій. Акція проходитиме впродовж 28-30 липня з 10.00 до 15.00.
Як повідомляв УНІАН, така ж акція проводилася “Антикримінальним вибором” у Рівному минулого тижня. Під час неї громадяни обміняли свої партквитки на квитки до театру, музею, зоопарку, сауни тощо. Загалом обміняли 10 квитків.
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