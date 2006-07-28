Де можна обміняти партійний квиток на цукор

Сьогодні Волинська обласна організація Всеукраїнського громадського об’єднання «Антикримінальний вибір» біля гіпермаркету «Там-Там» влаштувала «приймальний пункт обміну».

Там кожен, хто здасть один партійний квиток, отримає кілограм цукру, повідомили УНІАН у прес-службі ВГО «Антикримінальний вибір».

Як зазначили у прес-службі, обміну підлягають членські квитки усіх партій. Акція проходитиме впродовж 28-30 липня з 10.00 до 15.00.

Як повідомляв УНІАН, така ж акція проводилася “Антикримінальним вибором” у Рівному минулого тижня. Під час неї громадяни обміняли свої партквитки на квитки до театру, музею, зоопарку, сауни тощо. Загалом обміняли 10 квитків.