Сорос про збереження коаліції у Раді: Ситуація в Україні не така перспективна, як здавалося

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ході конференції "Реформи: долаючи "стару" Україну".

Сорос наголосив, що перебуваючи в Україні впродовж тижня, він зрозумів, що ситуація в державі не така перспективна, як йому здавалося ззовні. "Нова Україна була дивовижно успішною, коли об'єднувалася проти зовнішньої загрози: невблаганної ворожості Путіна. Після років злиднів та жертв, люди прагнуть відпочити й опікуватися своїми особистими чи політичними інтересами. Це відкриває розриви, які досі стримувала зовнішня загроза з боку Росії", - заявив Сорос.

Читайте такожСорос закликав ЄС допомогти Україні грошима і підтримати реформи

У цьому зв'язку відомий філантроп зазначив, що "бачить реальну можливість того, що мета, якої Путін не зміг досягнути військовими засобами, може дістатися йому без жодних зусиль внаслідок тривалого припинення вогню. Правляча коаліція має дуже вузький вибір. Країна не може дозволити собі ані нових загальнонаціональних виборів, ані змін у складі коаліції".

Читайте такожСорос закликає кредиторів частково списати борг України

На його переконання, нові вибори можуть підірвати діяльність українського уряду на декілька місяців, а країна може зазнати остаточної кризи, якщо не виконає умов Міжнародного валютного фонду.

ЯкповідомлявУНІАН, ранішепрезидентПетроПорошенконагородивДжорджаСоросаорденом Свободи.