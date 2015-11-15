Публікація ЗМІ записів учасників виборів у соцмережах в "день тиші" є порушенням - Княжицький

Про це він сказав у коментарі УНІАН, відповідаючи на запитання щодо публікації у "день тиші" каналом "Інтер", сайтом "Подробиці" посту у Facebook кандидата у мери Дніпропетровська, народного депутата від "Опозиційного блоку" Олександра Вілкула.

"Якщо засіб масової інформації публікує заяви одного з кандидатів в той час, коли вони можуть бути сприйняті чи використані як реклама кандидата, - очевидно, це є порушення", - сказав Княжицький.

Він зауважив, що "Facebook - це особиста заява, це усе одно, що показати інтерв'ю, взяти це інтерв'ю або дати виступити цій людині".

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"Очевидно це, з моєї точки зору, є порушенням", - сказав депутат.

Він зауважив, що Facebook є соціальною мережею, але коли засіб масової інформації в "день тиші" використовує пости з нього, то "очевидно, це є порушенням".

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Княжицький зазначив, що відповідальність за таке порушення залежить від того, чи вплине воно на результати голосування, і чи подасть один із кандидатів або ж якийсь інший суб'єкт до суду, а також чи помітить це прокуратура, чи якісь інші відповідні органи, які повинні слідкувати за тим, щоб виконувалося законодавство.