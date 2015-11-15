Порошенко не задоволений роботою Генпрокуратури

Президент України Петро Порошенко заявляє, що не задоволений роботою Генеральної прокуратури.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю українським телеканалам, яке транслювалося сьогодні ввечері.

"Я не задоволений роботою Генеральної прокуратури", - сказав він, відповідаючи на питання.

За словами Порошенка, Генпрокуратура вимагає кардинальних та системних змін.

Він нагадав про кроки, які вже були зроблені в частині реформування ГПУ, в тому числі про звільнення 4 тисяч співробітників органів прокуратури та оголошення про набір до місцевих прокуратур.

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Президент закликав суспільство активно брати участь у процесі реформування та в конкурсі з відбору до нових органів прокуратури.