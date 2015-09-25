Посол США в Україні: деякі співробітники ГПУ "відкрито підривають реформи"

Про це заявив посол США в Україні Джеффрі Пайєтт, виступаючи на фінансовому форумі в Одесі, йдеться в повідомленні на сайті посольства США. "Є одна очевидна проблема, яка загрожує всій хорошій роботі, що проводиться регіональними лідерами в Одесі, Харкові, Львові та в інших місцях для поліпшення бізнес-клімату та створення нової моделі державного управління, яка служила б людям. Ця перешкода - відмова Генпрокуратури успішно боротися з внутрішньою корупцією", - заявив дипломат.

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"Замість того, щоб підтримувати реформи в Україні і працювати над викоріненням корупції, корумповані шкідники в Генпрокуратурі погіршують стан речей, відкрито і агресивно підриваючи реформи", - сказав Джеффрі Пайєтт.

Він зазначив, що "ці шкідники регулярно перешкоджають розслідуванням і кримінальному переслідуванню корумпованих чиновників в Генеральній прокуратурі. Вони залякують і перешкоджають тим, хто чесно працює над реформуванням самої Генеральної прокуратури".

При цьому американський посол високо оцінив роботу новоствореного управління в ГПУ, очолюваного Давідом Сакварелідзе і Віталієм Касько. "Їх розслідування корупції у Генпрокуратурі вже завершилися важливими арештами і стали сигналом, що тих, хто зловживає своїм службовим становищем прокурорів, притягнуть до відповідальності", - сказав американський дипломат.

Як приклад відкритого саботажу реформ ГПУ Джеффрі Пайєтт навів справу колишнього міністра екології Миколи Злочевського. "У справі колишнього міністра екології Миколи Злочевського британська влада арештувала $23 млн незаконних активів, що належали українському народові. До чиновників в ГПУ Великобританія звернулася з проханням надати документи, які підтверджують підстави для арешту. Натомість вони направили листи адвокатів Злочевського, які свідчили, що справи проти нього немає. У результаті суд Великобританії зняв арешт з грошових коштів і згодом гроші були переміщені на Кіпр", - розповів дипломат.

"Вина посадових осіб ГПУ, які писали ці листи, повинна бути розслідувана, і ті, хто відповідає за розвал справи, поставивши свої підписи під цими листами, принаймні, повинні бути тимчасово усунені від роботи", - підкреслив Джеффрі Пайєтт.

Він також зазначив, що є й інші випадки, наприклад, з участю колишнього заступника генерального прокурора Володимира Шапакіна і колишнього прокурора Корнійця, які наочно демонструють, що дуже важливо припинити залякування і розслідування слідчих, прокурорів і свідків.

"Ми хочемо працювати з генеральним прокурором Шокіним і бачити, що Генпрокуратура очолює боротьбу з корупцією", - підсумував дипломат.