Президент анонсує звіт щодо злочинів під час Революції Гідності

Про це глава держави заявив в інтерв'ю українським телеканалам, яке транслювалося у неділю ввечері.

“Відповідальні за вбивства на Майдані мають бути притягнені до відповідальності”, - наголосив президент.

За його словами, мають бути дані відповіді щодо кожної жертви Майдану.

Як підкреслив президент, мають бути притягнені до відповідальності всі, хто несе відповідальність за події на Майдані, на Банковій, за перші вбивства активістів, мають бути названі прізвища тих, хто давав наказ штурмувати Майдан і т.д.

“Я вимагаю, щоб правоохоронні органи, починаючи з понеділка, відзвітували саме в такій формі”, - сказав президент

”Я наголошую і наполягаю, щоб саме в такій формі відбувся звіт на наступному тижні. Не маю жодного сумніву, що він відбудеться”, - підкреслив глава держави.