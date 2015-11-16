У Сумах на виборах лідирує чинний мер – паралельний підрахунок штабу кандидата

Про це кореспонденту УНІАН повідомив сам Лисенко, посилаючись на дані паралельного підрахунку голосів виборців, який проводив його виборчий штаб.

«Всі виборчі дільниці закрилися вчасно, а виборчі комісії розпочали підрахунок голосів відповідно до чинного законодавства. Станом на 23.30, маємо понад 88% результатів з ДВК. Думаю, що тенденція не зміниться, і є всі підстави стверджувати: за результатами другого туру виборів міського голови Сум Анатолій Єпіфанов набирає близько 30% голосів виборців, у мене – близько 70%», – наголосив Лисенко.

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Як повідомляв УНІАН, у Сумах у другому турі виборів міського голови мешканці обласного центру обирали між чинним міським головою, керівником обласної організації партії «ВО «Батьківщина» 44-річним Лисенком, який на виборах 25 жовтня набрав 45,67% голосів виборців, та 70-річним кандидатом від партії «Воля народу», почесним громадянином міста Анатолієм Єпіфановим (13,56%).