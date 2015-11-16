Кандидат від "Відродження" Богдан Андріїв перемагає на виборах мера Ужгорода - заява партії

Про це повідомляє штаб партії «Відродження» на Закарпатті.

Так, за даними протоколів із мокрими печатками, переданими до ЦВК, Богдан Андріїв набирає 20665 голосів (58,57%), його конкурент самовисуванець та чинний мер Сергій Ратушняк — 10903 виборців (30,9%).

Як зазначили у штабі партії «Відродження», суттєвої різниці між результатами паралельного підрахунку голосів, який проводився штабом та результатами, переданими до ЦВК, немає.

В цілому в день другого туру виборів суттєвих порушень на дільницях зафіксовано не було. На три дільниці надійшли телефонні дзвінки про замінування, однак оперативні групи, що виїхали на місце для перевірки даних фактів, вибухівку не знайшли і робота дільниць згодом була відновлена.

Богдан Андріїв вже подякував ужгородцям за підтримку, а також закликав об’єднатись для роботи заради міста.

«Відчуваю, що ужгородці стомилися від неефективної та нещирої влади. Усвідомлюю, отримані сьогодні голоси – величезний кредит довіри. Люди чекають змін. Закликаю моїх виборців, ужгородців, які проголосували за інших кандидатів – об’єднаймося заради нашого міста! Вибори закінчились. Починається період важкої та відповідальної роботи. Ми несемо спільну відповідальність за майбутнє нашого міста. Прикладу максимум зусиль, щоб виправдати довіру ужгородців!» – написав у себе на сторінці у Facebook Богдан Андріїв.

Згідно з даними “ОПОРИ”, явка в Ужгороді склала 38%.