У Кремлі заявили про "регрес" у переговорах щодо наслідків асоціації України з ЄС

Про це заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков у рамках «G20» в Анталії, передає ТАСС.

"На жаль, наші контакти з європейцями і з українцями не приносять бажаних результатів, та наслідки набуття чинності цією угодою (про асоціацію України з ЄС) поки, як і раніше, залишаються негативними. І спроби обговорити ці проблеми наразі не увінчалися успіхом. Ба більше, напевно, навіть спостерігається певний регрес з точки зору небажання наших європейських партнерів враховувати занепокоєність Росії", - сказав він.

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За словами Пєскова, ця проблематика обговорювалася "вельми докладно" на зустрічі президента РФ Володимира Путіна і канцлера ФРН Ангели Меркель "на полях" саміту "Великої двадцятки".