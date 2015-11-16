Справа Корбана: суд переніс засідання щодо домашнього арешту викраденого силовиками Олега Мартинова

Про це повідомляє прес-служба "УКРОПу" на своїй сторінці у Фейсбук.

Засідання Апеляційного суду Києва перенесли на 1 грудня.

Як повідомляє прес-служба, Олег Мартинов – доброволець, командир розвідгрупи, поранений в Іловайську.

"Про затримання Олега та місце його перебування не повідомили ні адвокатів, ні родичів. Тримали у таємній квартирі, вибивали свідчення проти Геннадія Корбана та Андрія Денисенка у сфабрикованих кримінальних провадженнях", - стверджуюється в заяві.

За версією правоохоронців, у цей час Олег Мартинов перебував під «домашнім арештом» – саме таку санкцію обрав йому Печерський суд.

Адвокати змогли знайти його сьогодні в Апеляційному суді Києва – у супроводі прокурора та бійців спецпідрозділу СБУ «Альфа».

За словами Мартинова, його затримали в Херсоні.

"Перед цим, 3 листопада, мені прийшла повістка на виклик до прокуратури на 2 листопада. Я їм зателефонував, сказав, що на місці, не ховаюся. Я й справді не переховувався. 3 листопада, о 16.00, я вийшов покурити. Семеро осіб у цивільному і в масках збили мене з ніг, зв'язали руки, посадили в мікроавтобус. Привезли в Херсонське СБУ. Звідти – до СБУ в Миколаєві, де прикували до батареї. Начальник Миколаївського СБУ погрожував. Мені стало зле, лікарі зробили ін’єкцію, збивали тиск. Після Миколаєва відвезли в Умань, а потім до Києва. Мікроавтобус мав донецькі номери. Операцією керували донецькі «альфівці» – «Шайтанбат» (група генерала Шайтанова)", - розказав Мартинов.

Він такж повідомив, що його 10 днів тримали на квартирі.

"Двічі вивозили в прокуратуру з мішком на голові. Годували раз на добу. Погрожували. Казали, якщо не дам свідчення, вони мене пустять за іншим сценарієм", - каже Мартинов.

За словами Мартинова, "прокурор усі десять днів постійно сидів у квартирі".

"Питання, які мені ставили: «Чи була контрабанда?», «А чи знаєш ти, кого викрадали за командою Корбана?». Вони казали, що Корбана мали заарештувати 15 жовтня, але в останню мить скасували операцію, мабуть, за прямою вказівкою з Адміністрації Президента через те, що на той час тривала передвиборча кампанія»", - розказав Мартинов.